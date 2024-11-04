Грета Тунберг появилась на митинге в Грузии

Грета Тунберг участвовала в протесте в Тбилиси против итогов выборов

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в акции протеста в Тбилиси против итогов парламентских выборов. Об этом в Facebook* сообщил представитель квир-сообщества Мариам Кварацхелия.

Митинг прошел на проспекте Руставели в центре столицы Грузии в понедельник, 4 ноября. Среди протестующих журналисты заметили Тунберг. В мероприятии участвовали представители оппозиции, выступающие против результатов выборов в парламент закавказской республики.

Выборы в парламент прошли в Грузии 26 октября. По словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, в ходе выборов зафиксировали беспрецедентное вмешательство извне.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что если бы в Грузии победила оппозиционная партия, из Брюсселя бы сообщили, что в стране работает демократия.

В сентябре правоохранители арестовали в Копенгагене экоактивистку во время демонстрации против конфликта в секторе Газа. Грета Тунберг и другие студенты призывали бойкотировать Израиль.

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