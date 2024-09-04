Грету Тунберг арестовали в Дании во время антиизраильской акции

В Копенгагене правоохранители арестовали шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время демонстрации против конфликта в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Guardian.
По данным издания, полицейские не стали обнародовать личности задержанных. Однако глава организации «Студенты против оккупации» уточнил, что одна из арестованных — 21-летняя Тунберг.
Авторы статьи пояснили, что экоактивистка и другие студенты вышли на протест против сотрудничества Копенгагенского университета с Израилем. Молодые люди в администрации учебного заведения из Дании призывали бойкотировать эту страну.