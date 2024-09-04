Грету Тунберг арестовали в Дании во время антиизраильской акции

The Guardian: в Дании арестовали Грету Тунберг за акцию против конфликта в Газе

Johan Nilsson/Keystone Press Agency
Фото: Johan Nilsson/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Копенгагене правоохранители арестовали шведскую экоактивистку Грету Тунберг во время демонстрации против конфликта в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Guardian.

По данным издания, полицейские не стали обнародовать личности задержанных. Однако глава организации «Студенты против оккупации» уточнил, что одна из арестованных — 21-летняя Тунберг.

Авторы статьи пояснили, что экоактивистка и другие студенты вышли на протест против сотрудничества Копенгагенского университета с Израилем. Молодые люди в администрации учебного заведения из Дании призывали бойкотировать эту страну.

Весной Тунберг приняла участие в демонстрации в поддержку Палестины в Швеции. Правоохранителям пришлось силой уводить экоактивистку с площади Хюллие.

«Очень искренний». Убитого в Таиланде россиянина запомнили как «светлейшего человека»

Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency

ЛГБТ-поголовье. Инициатива западных активистов может обернуться против них

Pacific Press/ZUMAPRESS.com

Почему мигрантам можно нарушать закон?

Стратегию семейной политики обсудили на Демографическом форуме в Самаре

«Шаг» над пропастью. Последние дни Украины стали еще ближе

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте