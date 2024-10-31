В Грузии заявили о беспрецедентном вмешательстве в выборы

Беспрецедентное вмешательство извне зафиксировали на выборах в Грузии. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди» .

«Иностранные деньги используются в Грузии для политических целей. <…> На выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне», — сказал он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил почему представители Запада недовольны грузинскими выборами. По его словам, западные страны никогда не приветствуют приход к власти консерваторов. С такой же критикой постоянно сталкивается и Венгрия.

Если бы в Грузии одержала победу оппозиционная партия, то в ЕС бы сообщили, что в государстве работает демократия, отметил министр.