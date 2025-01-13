Гренландия признала глобальную роль России

Гренландия признает глобальную роль России, но выступает против ее действий на Украине. Об этом РИА «Новости» заявил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

«Гренландия выступила с очень четким заявлением, в котором осудила действия России на Украине. Однако мы признаем глобальную роль РФ на международной арене», — сказал он.

После угроз со стороны избранного президента США Дональда Трампа о возможном применении силы премьер-министр острова заявил, что Гренландия должна усилить безопасность. В декабре 2024 года республиканец вновь заговорил о том, что готов купить самый большой в мире остров.

Гренландия обладает автономным статусом в составе Дании с 1979 года. Эгеде ранее заявил о планах властей добиваться независимости, чтобы будущее острова решали только его жители, которые не хотят считать себя датчанами.