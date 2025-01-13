Заявления избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии указывают на желание усилить присутствие страны в Арктике. На это указала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее мнению, желания Трампа сделать Гренландию частью Соединенных Штатов вызывают у России беспокойство. Матвиенко допустила, что со стороны США есть риск нарушения международного права и продвижения на Арктику.

«За подобного года заявлениями стоит стремление Соединенных Штатов Америки усилить и расширить свое присутствие в Арктике. Для России Арктика имеет огромное стратегическое и геополитическое значение. И нас не может не беспокоить вот такие пока непонятные заходы», — привел слова председатель Совфеда ТАСС.

Гренландия имеет автономный статус в составе Дании с 1979 года. В декабре 2024-го Трамп заявил, что США хотят купить этот самый большой в мире остров. После этого экс-сотрудник Пентагона Дуглас Маккинон предложил Трампу включить в «список покупок» не только Канаду и Гренландию, но и Кубу, Тайвань и Северную Корею.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил идеи новоизбранного президента США как желание переделать мир и создать новую политическую географию: присвоить Гренландию и Канаду, а затем переименовать Мексиканский залив в Американский.