Грэм предложил Трампу и Рубио пытаться угрожать Путину: чем на этот раз?

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал США усилить экономическое давление на Россию, чтобы заставить ее прекратить конфликт на Украине. Об этом сообщил телеканал Fox News .

«Мой совет президенту Трампу и [госсекретарю Марко Рубио] таков: вы должны убедить Путина, что, если эта война не закончится справедливо и честно, а Украина также не пойдет на уступки, мы уничтожим российскую экономику», — сказал Грэм.

По словам сенатора, у США есть ресурсы для выполнения угроз. Он предложил ввести вторичные санкции против стран, закупающих российские энергоносители.

Накануне госсекретарь Марк Рубио сказал, что США не намерены вводить санкции против России. По его словам, это может сорвать переговоры о мире в Украине.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что Украина может стать крупным поставщиком военной техники для стран Европы после увеличения ими расходов на оборону. По его словам, уже сейчас нужно думать о том, как будет развиваться украинская экономика.