Украине предрекли роль крупного поставщика военной техники в Европу

В США предполагают, что Украина станет крупным поставщиком военной техники для стран Европы после увеличения ими расходов на оборону. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер.

«Украина, безусловно, станет крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку западные страны будут тратить те 5%, о которых все договорились», — сказал он.

По словам постпреда США, уже сейчас нужно думать о том, как будет развиваться экономика Украины. Ведь помимо оборонного сектора республике предстоит восстанавливать сельское хозяйство, порты и инфраструктуру. Для этих целей потребуется много денег, которые может предоставить Европа.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент Дональд Трамп «открывает шлюзы» для поставок летального оружия на Украину. Но за него платит Европа, что вполне «логично и справедливо».