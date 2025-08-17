Рубио объяснил, почему США не вводят новые санкции против России

Соединенные Штаты не хотят вводить новые антироссийские санкции, поскольку это означало бы, что переговоры по мирному урегулированию украинского кризиса закончены. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с телеканалом Fox News.

По его словам, единственный шанс положить конец конфликту заключается в том, чтобы добиться, чтобы россияне, как и украинцы, согласились на мирную сделку.

«Этот момент может настать, но это фактически станет сигналом о том, что возможностей для мира на данном этапе нет», — сказал Рубио.

Ранее стало известно, что госсекретарь США назвал российского президента Владимира Путина участником мировой политики в ответ на критику саммита.