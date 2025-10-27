«Граница XXI века». Туристы заинтересовались новой достопримечательностью Финляндии

В Финляндии туристы 50 раз нарушили границу с Россией ради фото с забором

Финские пограничники сообщили о росте нарушений на восточной границе, куда путешественники специально приезжают, чтобы сделать селфи. Туристы заинтересовались забором, сообщило издание Yle .

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии отметила, что иностранцы, приезжающие «посмотреть на границу XXI века», нередко фотографируются, заходя в запретную зону. За лето зарегистрировали свыше 50 подобных нарушений. Это на треть больше, чем в 2024 году.

Финские пограничники уточнили, что аналогичные случаи происходили и на других участках границы. В частности, в Карелии и Лапландии.

Обычно туристов просто штрафовали. Сумму рассчитывали индивидуально, применяя местную систему «дневных ставок». За одно нарушение штраф составлял от 100 до 300 евро, но при повторных его размер увеличивался.

Туристы часто не понимали, что нарушили границу, так как погранзона нанесена в официальном картографическом сервисе. Коммерческие навигаторы ее могли и не отображать. Тут один шаг в поле от дороги и попал на штраф.

Ранее в Калининградской области пограничники задержали петербургского подростка, решившего пешком прогуляться в Европу.