Грабители в Британии не смогли вскрыть банкомат и врезались в полицейских

По два года тюрьмы получили двое британцев, совершивших одно из самых нелепых ограблений последних лет. Они протаранили магазин в Карлайле, чтобы вскрыть банкомат, но уехали с пустыми руками и столкнулись с полицейской машиной. Об этом сообщило издание Need To Know .

Ярко-зеленый Volkswagen Crafter с 35-летним Тджеем О’Нилом и 33-летним Дином Смитом 15 сентября несколько раз врезался в магазин Morrisons, чтобы подобраться к банкомату. Мужчинам удалось повредить устройство, но они скрылись, не взяв денег.

Спустя четыре часа грабители мчали по автомагистрали M6. Они проигнорировали требование полиции остановиться, и завязалась погоня. Смит нажал на газ, не справился с управлением и столкнулся с двумя случайными автомобилями, затем несколько раз протаранил сзади полицейскую машину.

Концентрация алкоголя в организме водителя втрое превышала норму. Его напарник О’Нил, ранее судимый за ограбление, носил электронный браслет, по которому его идентифицировала полиция. Подельников арестовали.

«Это, пожалуй, одно из наименее впечатляющих ограблений в криминальной истории», — заявил адвокат Марк Шеперд.

Дело быстро продвигалось в судебном порядке. Королевский суд Карлайла приговорил Смита к двум годам и девяти месяцам тюрьмы, его друга к двухлетнему заключению.

Ранее в Швейцарии произошло ограбление музея Ulysse Nardin. Преступники вынесли коллекционные часы.