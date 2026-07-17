Гость Walt Disney World умер после сердечного приступа на аттракционе

Во Флориде посетитель Walt Disney World умер после сердечного приступа во время поездки на аттракционе It’s a Small World. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на отчет Департамента сельского хозяйства и защиты прав потребителей штата.

Мужчине было 54 года. По данным специалистов, он страдал от хронического заболевания. В конце апреля посетителю стало плохо во время катания, после чего его доставили в ближайшую больницу. Позднее он умер.

Информация о смерти появилась в последнем отчете властей о травмах и других случаях, связанных с тематическими парками, почти через три месяца после случившегося. Эксперты не утверждали, что аттракцион стал причиной ухудшения состояния мужчины. Они лишь зафиксировали, что сердечный приступ произошел во время поездки.

Ранее американец Дэвид Бессе потребовал от отеля Disney’s All-Star компенсацию в размере 50 тысяч долларов (около 3,7 миллиона рублей). Во время проживания в гостинице его покусали постельные клопы.