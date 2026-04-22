Турист потребовал 50 тысяч долларов от отеля Disney из-за постельных клопов
People: американец подал в суд на Disney’s All Stars после укусов клопов
Американец Дэвид Бессе потребовал 50 тысяч долларов, или около 3,7 миллиона рублей, от отеля Disney’s All Stars после того, как его покусали постельные клопы. Об этом сообщило издание People.
Случай произошел еще в 2022 году на спортивном курорте Walt Disney Parks and Resorts, однако в суд мужчина обратился только в 2026-м. В иске он указал, что его многократно покусали постельные клопы, а последствия случившегося привели к физическим и моральным страданиям, расходам на лечение и потере заработка.
Истец обвинил сеть отелей в халатности и недостаточной подготовке персонала. При этом точный размер финансовых потерь, которые он понес после произошедшего, в материалах иска не приводится.
Бессе потребовал взыскать с отеля 50 тысяч долларов в качестве компенсации.
Тем временем, ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что постельные клопы избегают воды и повышенной влажности. По мнению исследователей, это открытие может помочь в создании новых способов борьбы с паразитами, устойчивыми к химическим пестицидам.