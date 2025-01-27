Народ Соединенных Штатов согласен с решением администрации президента США Дональда Трампа о приостановке помощи Украине и другим странам. Об этом в соцести X заявила член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор-Грин.

По ее словам, решение Трампа и указ, который выпустил госсекретарь Марко Рубио, вызвали недоумение у многих членов госдепртамента, но только не у народа.

«Госдепартамент в шоке, а вот американский народ — нет, мы празднуем», — написала она.

После указа Рубио Государственный департамент США издал приказ об остановке деятельности в отношении всей иностранной помощи. Решение о ее возобновлении будет принимать лично госсекретарь после проверки.

В последствие сотрудники дипкорпуса США попытались добиться исключения связанных с Украиной программ из заморозки. Свое требование они обосновали соображениями национальной безопасности.