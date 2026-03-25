Госдеп США задумался над содержанием нового ДСНВ

Замгоссекретаря Динанно: в основу соглашения с РФ могут лечь механизмы ДСНВ

Наиболее эффективные механизмы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений могут лечь в основу будущего соглашения. Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно допустил такую возможность на слушаниях в конгрессе, сообщил «Коммерсант» .

«В рамках ДСНВ были некоторые механизмы проверки, на мой взгляд, они не были достаточно надежными. Но, думаю, там есть некоторые вещи, на которых мы сможем построить [взаимодействие], если возможность представится», — сказал он.

Динанно заявил, в целом президент США Дональд Трамп хотел бы видеть меньше ядерного оружия в мире.

По информации Defense Daily, заместитель главы Госдепа назвал это хорошей базой для переговоров. При этом он не исключил возобновления полномасштабных подземных испытаний взрывчатых веществ.

Ранее Трамп заявил о необходимости составить новый договор, более совершенный, чем ДСНВ. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков не увидел оснований для запуска переговоров с США по этому вопросу.