В Кремле заявили, что переговоры с США по ДСНВ пока не планируются

Рябков: оснований для запуска переговоров с США по ДСНВ пока нет

Россия не видит оснований для запуска нового переговорного процесса с США по теме Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков на полях встречи шерп БРИКС в Нью-Дели.

«На сегодня нет оснований говорить о запуске подобного переговорного процесса. Мы неоднократно говорили о необходимости увидеть более глубокие, далеко идущие изменения к лучшему в подходах США», — процитировало дипломата РИА «Новости».

Рябков подчеркнул, что политика Вашингтона на российском направлении требует изменений. Он также отметил, что любой будущий договор на смену ДСНВ нужно обсуждать с участием Великобритании и Франции как ближайших союзников США, обладающих ядерными вооружениями.

«Поэтому игнорировать их ядерные арсеналы было бы безответственно, они должны быть переговорным столом, еще раз повторяю, если и когда нечто подобное станет актуальным», — добавил он.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли о необходимости учета всех факторов стратегической стабильности для любых новых соглашений.