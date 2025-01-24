Госдеп США остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте

Государственный департамент Соединенных Штатов остановил рассмотрение заявок на смену пола в паспорте. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на распоряжение госсекретаря США Марко Рубио.

«Государственный департамент США остановил рассмотрение всех заявок на оформление паспортов с „Х“ в графе „пол“, а также на замену гендера в существующих паспортах», — следует из документа.

Мера касается не только действующих, но и будущих заявок. Рубио подчеркнул, что пол человека не может меняться, согласно политике США. Во всех официальных документах будут использовать слово «пол» вместо «гендер».

После инаугурации американский лидер Дональд Трамп подписал указ о признании в стране только двух полов — мужского и женского. Кроме того, Госдеп запретил представительствам внутри страны и за ее пределами вывешивать любые флаги, кроме государственного. Речь идет в том числе о символике радикально левых организаций, таких как Black Lives Matter и ЛГБТ*.

*Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.