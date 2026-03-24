Госдеп США начал искать поставщиков взрывчатки для разминирования на Украине

Государственный департамент США изучает привлечение подрядчиков из сферы малого бизнеса для разминирования территорий на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительственные документы ведомства.

Речь идет о поддержке специалистов по обезвреживанию боеприпасов, которые занимаются нейтрализацией неразорвавшихся мин и снарядов.

В перечне указаны детонирующий шнур, капсюли-детонаторы, детонаторы, пластичная взрывчатка и другие применяемые при разминировании средства.

Поставки могут начаться через логистический центр в Балтиморе или напрямую в Киев, а срок доставки таких средств не превысит 180 суток после заключения контракта. В Госдепе подчеркнули, что запрос носит исследовательский характер, а не является официальным объявлением тендера.

Ранее Украину признали одной из самых заминированных стран мира.