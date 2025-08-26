Украина на сегодняшний день остается одной из самых заминированных стран мира. Об этом в беседе с The Guardian заявил эксперт ООН по разминированию Пол Хеслоп.

По его словам, по всей Украине разбросано больше одного миллиона миль. Очистка территорий станет весьма непростой задачей.

«Есть также огромное количество неразорвавшихся снарядов, ракет, гранат, минометных мин, оставшихся после боевых действий, особенно в буферной зоне. <…> При очистке территорий мы сталкиваемся с уровнем сложности и масштабом, которых раньше не видели», — сказал он.

По информации издания, взрывчатыми веществами заполнено порядка 25% территории Украины. Это площадь, превышающая размеры всей Англии.

Ранее стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский приостановил действие Оттавской конвенции о противопехотных минах.