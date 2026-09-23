Госдеп назвал время начала встречи Лаврова и Рубио

Госдеп США: встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке начнется в 16:00 мск

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио состоится в Нью-Йорке 23 сентября. Начало переговоров запланировали на 16:00 по московскому времени. Это следует из рабочего графика американского дипломата, опубликованного пресс-службой Госдепартамента США.

В документе указали, что Рубио встретится с Лавровым в среду, в 09:00 по времени Восточного побережья США. В начале переговоров запланировали протокольную съемку. Повестку встречи стороны пока не раскрыли.

Ранее директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов сообщил, что 26 сентября Лавров выступит на Генассамблее ООН и проведет пресс-конференцию.