Городской транспорт остановился в Белграде из-за протестов

Городской транспорт в Белграде временно прекратил движение из-за массовых протестов в центре сербской столицы. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Предположительно, на улицы автобусы, троллейбусы и трамваи не вышли по предписанию полицейских, готовившихся к акциям оппозиции. Зато на дорогах много личных автомобилей.

Ранее водитель автомобиля BMW протаранил толпу протестующих. Различные травмы получили три человека, их передали врачам. Виновник происшествия — 50-летний мужчина — сопротивлялся, но все же был задержан и доставлен в отделение полиции.

Также, по сообщениям сербских СМИ, протестующие перекрыли улицы возле администрации Александра Вучича. Сам президент ранее говорил, что митинги оппозиции, продолжающиеся с прошлой осени, инспирированы иностранной агентурой, стремящейся организовать в стране цветную революцию.