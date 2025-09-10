Горели отели, туристические точки: гид из России рассказала о волне разрушений в Непале

В городе Катманду вчера вечером прошла волна разрушений на фоне «революции зумеров». Об этом заявила в беседе с 360.ru гид Евгения Маркова.

«Вчера вечером по городу прокатилась огромная волна разрушений, вандализма агрессивно настроенными людьми. Поэтому была введена на улицу армия», — сказала она.

По словам собеседницы 360.ru, военные вышли после 22:00 и патрулировали весь город, пытаясь призвать его к порядку.

Также продлили комендантский час. Мирных жителей попросили не выходить из дома. Аэропорт закрыли, движение на улицах заблокировали. Снаружи находятся только военные и представители поколения Z.

«Сгорело еще несколько ключевых точек туристических, еще несколько дорогих отелей. Это, конечно, ужасно. По городу много объектов действительно пострадали — малого бизнеса и каких-то исторических зданий», — добавила Евгения.

При этом гид отметила, что сегодняшнее утро сулит спокойный день. Люди надеются, что в ближайшее время власти предпримут шаги к урегулированию ситуации.

Ранее стало известно, что российские туристы стали массово отказываться от путевок в Непал на фоне нестабильной ситуации в стране. Из-за этого люди потеряли большие суммы. Однако в РСТ эти данные опровергли.