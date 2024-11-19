Google заставят продать браузер Chrome

Министерство юстиции США может заставить Google продать браузер Chrome в рамках антимонопольного дела. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

В августе компанию признали монополистом на рынке поисковых систем. Доля Chrome на рынке в США составляет до 61%.

Минюст не исключал, что заставит принять и более серьезные меры, например продать Android, но позже отказался от этого.

В начале ноября депутат Госдумы Антон Немкин рекомендовал отключить от сервисов Google аккаунты, подключенные к банковским или государственным ресурсам, поскольку сегодня это очень рискованно.

При этом сумма штрафов, назначенных компании российскими судами, уже превысила богатство всего мира и в несколько раз больше суммарного мирового ВВП.