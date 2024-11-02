Россиянам посоветовали отключить важные аккаунты от сервисов Google

Подключенные к банковским или государственным ресурсам аккаунты следует отключить от сервисов Google. Об этом РИА «Новости» заявил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Нужно четко понимать, что продолжать сегодня пользоваться продуктами зарубежных вендоров в любом формате — это серьезные риски», — отметил депутат.

Он напомнил, что Google ограничила использование смс-подтверждения для создания новых аккаунтов, следующий шаг компании неизвестен, но он может оказаться еще жестче. Депутат призвал не дожидаться этого, особенно если речь идет о таком ресурсе, как «Госуслуги». Немкин призвал перевести все аккаунты на российские аналоги.

Количество штрафов, назначенное российским судом корпорации Google, превысило все мировое богатство в 477 триллиона долларов. Суд назначил штраф за невыполнение требований по восстановлению профилей телеканалов на YouTube.