Google оспорил российский штраф в два ундециллиона рублей

Американская корпорация Google оспорила российский штраф в два ундециллиона рублей. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Международный арбитражный суд охарактеризовал действия России как «согласованную стратегию принуждения». Поэтому штраф признали неправомерным.

Уточняется, что Google оспорил наказание в суде в Великобритании.

По данным Washington Post, сумма штрафов, назначенная российским судом американской корпорации, превысила мировое богатство, которое оценивается в 477 триллионов долларов. Также по состоянию на ноябрь 2024 года сумма российских штрафов к Google превысила мировой ВВП 2023-го — показатель составил примерно 105,4 триллиона долларов.

Суд в России назначил наказание корпорации за невыполнение требований по восстановлению аккаунтов на YouTube. В отношении Google ежедневно начисляли штраф в 100 тысяч рублей, каждую неделю сумма удваивалась. К концу октября штраф достиг двух ундециллионов рублей.