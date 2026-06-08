Трамп предложил утвердить генпрокурором Тодда Бланша

Президент США Дональд Трамп внес в сенат предложение назначить нынешнего исполняющего обязанности министра юстиции Тодда Бланша на должность генерального прокурора на постоянной основе. Сообщение об этом появилось на сайте Белого дома.

«Назначение в сенат: Тодд Бланш из Флориды на должность генерального прокурора», — говорится в сообщении.

Бланш исполняет обязанности генпрокурора, который в США является одновременно и министром юстиции, с апреля после увольнения Пэм Бонди. Ранее он был федеральным прокурором и личным адвокатом Трампа.

Трамп снял с должности генерального прокурора Пэм Бонди 2 апреля. Официальной причиной стало недовольство Трампа работой Бонди с файлами Джеффри Эпштейна. Также президент отметил безуспешные попытки Бонди привлечь к ответственности его политических противников.

В феврале Бонди опубликовала список из 300 имен, причастных к делу Эпштейна. Генпрокурор подчеркнула, что материалы не редактировались и не были скрыты якобы из соображений неловкости или урона для репутации представленных в них лиц.