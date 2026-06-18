Пользователи социальных сетей распространили ролик, на котором голая женщина выбежала на поле стадиона «Левайс» во время матча чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Швейцарии. Редакция телеканала Arabic CNN сообщила, что скандальные кадры создала нейросеть.

Журналисты обратили внимание на странную надпись на верхней части табло, где искусственный интеллект смешал английский и арабский языки. Кроме того, нейросеть не справилась с логотипами на рекламных щитах.

Проблемной оказалась и движущаяся картинка: ноги девушки и преследующих ее сотрудников безопасности «утонули» в текстурах нарисованного газона.

При этом стоящие на поле игроки либо повторяли одни и те же жесты как группа роботов, либо стояли, застыв.

Встреча группы В завершилась со счетом 1:1. За Катар отличился Буалем Хухи, у швейцарцев с пенальти забил Брайан Эмболо. В следующей игре Катар сыграет с Канадой, а Швейцария — с Боснией и Герцеговиной.

Ранее форвард сборной Португалии Криштиану Роналду установил возрастной рекорд ЧМ среди полевых игроков. Этот турнир стал для него шестым в карьере. Роналду начал матч с ДР Конго в стартовом составе в возрасте 41 года 132 дней, игра завершилась со счетом 1:1.