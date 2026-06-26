Голая россиянка под наркотиками и алкоголем устроила забег по улицам Лимассола

Россиянка устроила забег по улицам Лимассола в голом виде. В ее организме обнаружили убойную дозу наркотиков и алкоголя, сообщил телеграм-канал Baza .

«Женщина употребила целый „салат“ из наркотиков, для спасения дебоширки пришлось вводить ее в медикаментозный сон», — отметили в сообщении канала.

В полицию Кипра поступило множество сообщений о голой женщине, которая бегала по улицам. К приезду наряда неадекватная женщина спровоцировала аварию — заскочила на ходу в автомобиль, и водитель от неожиданности резко затормозил и врезался в другую машину.

Полиция попыталась скрутить дебоширку, однако она упала на землю, у нее начались судороги и пошла пена изо рта. Женщину экстренно госпитализировали, ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Правоохранители установили, что задержанная — 39-летняя гражданка России, прибыла на Кипр 2 июня и в начале июля должна была вернуться на родину.

В апреле неадекватный мужчина устроил переполох в Солнечногорске. Он выбежал на улицу голышом и ломал чужие машины.