«Гнусный акт». В Финляндии осудили сожжение флага России

Сожжение флага России у посольства в Хельсинки может спровоцировать рост русофобских настроений в Финляндии. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X .

Политик назвал сожжение российского флага во время протестов в Хельсинки гнусным актом, который финские политики должны осудить. Сторонников Украины становится меньше с каждым годом, но на этот раз они совершили поступок, неприемлемый в цивилизованном мире.

«В Финляндии проживает много русских, и этот инцидент может спровоцировать преступления на почве ненависти против них», — подчеркнул Мема.

Он добавил, что произошедшее не должно повториться.

Провокация произошла 24 февраля. Неизвестный подожгли флаг России у здания дипмиссии. После этого в МИД РФ вызвали посла Финляндии Марью Лийвалу, которой заявили протест из-за кощунственного надругательства над государственным символом России.