«Гнилое лицемерие». Захарова ответила на слова Подоляка о России

Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия должна выполнить часть сделки с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично подметила в своем Telegram-канале , что украинский представитель вновь проявил лицемерие и махровый национализм.

Подоляк сказал, что сейчас Россия должна либо продолжать «агрессивно атаковать те правила, по которым мы живем, либо все-таки выполнить хоть какую-то часть сделки с США».

«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нес на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — написала в ответ Захарова.

Ранее Подоляк выразил надежду, что президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным не станет с ним договариваться и захочет оказать Украине военную помощь.

В свою очередь Трамп заявил, что Путин сделал многообещающее заявление о перспективе прекращения огня на Украине.