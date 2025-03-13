«Гнилое лицемерие». Захарова ответила на слова Подоляка о России
Захарова: Подоляк проявил гнилое лицемерие, говоря на русском
Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия должна выполнить часть сделки с США. Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично подметила в своем Telegram-канале, что украинский представитель вновь проявил лицемерие и махровый национализм.
Подоляк сказал, что сейчас Россия должна либо продолжать «агрессивно атаковать те правила, по которым мы живем, либо все-таки выполнить хоть какую-то часть сделки с США».
«Самое поразительное, что он всю эту белиберду нес на запрещенном русском. Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», — написала в ответ Захарова.
Ранее Подоляк выразил надежду, что президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным не станет с ним договариваться и захочет оказать Украине военную помощь.
В свою очередь Трамп заявил, что Путин сделал многообещающее заявление о перспективе прекращения огня на Украине.