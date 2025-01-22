В офисе Зеленского понадеялись, что Трамп не будет договариваться с Путиным

Подоляк выразил надежду, что Трамп не будет договариваться с Путиным

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил надежду, что президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным не захочет договариваться. Об этом сообщило информагентство «Страна.ua».

«В этот момент для него станет понятно, что с Россией, по крайней мере путинских времен, нет смысла договариваться о чем-то», — считает Подоляк.

Он добавил, что после этого Трамп может захотеть оказать Украине военную помощь.

Журналисты издания Asia Times предположили, что новый глава Белого дома может предложить России заморозку конфликта по корейскому сценарию, однако считают, что это предложение не заинтересует саму Россию, потому что в Кремле не отступятся от требования, чтобы Украина никогда не смогла вступить в НАТО.

Политолог Юрий Светов предположил, что новый президент США не сможет заморозить положения о поддержке Украины, которые ранее утвердили в конгрессе.