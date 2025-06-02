Политолог Перенджиев назвал действия НАТО провокацией прямого столкновения с Россией

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с News.ru высказал мнение о нарастании напряженности между Россией и Североатлантическим альянсом.

По словам специалиста, действия НАТО в Балтийском море направлены на провокацию прямого столкновения с Россией, маскируя свои операции под поддержку Украины. Политолог также подчеркнул, что альянс использует прибалтийские государства и Финляндию для создания сплошной линии агрессии против России, что свидетельствует о планомерной эскалации.

Перенджиев обратил внимание на закрытие КПП на границе с Финляндией и усиление напряженности в Сувалкском коридоре как на признаки подготовки к возможному конфликту.

«НАТО стремится сделать этот конфликт перманентным, распространяя его на северные широты», — резюмировал эксперт.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об отражении атак украинских FPV-дронов на военные аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, что, по мнению специалиста, является частью стратегии альянса по дестабилизации обстановки.