Отец Маска заявил, что вся их семья восхищается Путиным

Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, заявил, что они с сыном восхищаются президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение он высказал в интервью каналу Би-би-си .

По его словам, российский президент является «примером сильного лидера», чьи высказывания отличаются логикой.

«Было бы глупо не восхищаться им. Если оценивать его как мужчина мужчину, я не говорю о политике, а просто как человека, очень сложно не чувствовать восхищение по отношению к господину Путину», — отметил Эррол Маск.

Он добавил, что такого же мнения придерживается вся их семья.

Ранее Эррол Маск заявил, что его сын Илон не может быть расистом. Потому что в детстве он дружил со своими темнокожими слугами.