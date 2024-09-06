Глупостью двойных стандартов назвали в Финляндии отказ от запуска рабочей нитки СП

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен обвинил европейских лидеров в политике двойных стандартов за отказ запускать рабочую нитку «Северного потока». Так он прокомментировал в социальной сети X слова президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.

«Глупость двойных стандартов европейских лидеров», — написал финский профессор.

Он прикрепил ролик с фрагментом выступления Путина на ВЭФ, где он назвал чушью и шизофренией нежелание Германии использовать рабочую нитку газопровода на дне Балтийского моря.

Российский лидер отметил, что германская сторона могла бы договориться с РФ и получать по этой ветке газ. Но они этого не делают.