Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен обвинил европейских лидеров в политике двойных стандартов за отказ запускать рабочую нитку «Северного потока». Так он прокомментировал в социальной сети X слова президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.
«Глупость двойных стандартов европейских лидеров», — написал финский профессор.
Он прикрепил ролик с фрагментом выступления Путина на ВЭФ, где он назвал чушью и шизофренией нежелание Германии использовать рабочую нитку газопровода на дне Балтийского моря.
Российский лидер отметил, что германская сторона могла бы договориться с РФ и получать по этой ветке газ. Но они этого не делают.
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