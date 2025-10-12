«Глупость поражает». В США заявили о спекуляциях лидеров ЕС российской угрозой

Европейские лидеры оказались в отчаянном положении, поэтому пытаются удержать власть, спекулируя мнимой российской угрозой. Таким мнением поделился в эфире YouTube-канала полковник в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

По его словам, европейские лидеры пытаются сохранить свои позиции во власти, поэтому и настаивают на существовании якобы серьезной российской угрозы. Кроме того, начинают тратить деньги, которые в действительности нет.

«Они надеются подстегнуть экономику своих стран за счет военного производства. Я не думаю, что это сработает. Я не вижу в этом никакого будущего», — убежден Макгрегор.

Он пояснил, что требуется не менее 10 лет, чтобы создать боеспособные вооруженные силы. Также потребуется обновить вооружения и подготовить новые поколения солдат, моряков и летчиков.

Макгрегор подчеркнул, что лидеры ЕС отчаянно цепляются за власть и его поражают «бесполезность и глупость» их поступков.

Ранее Макгрегор предрек катастрофу ряду стран ЕС после окончания спецоперации.