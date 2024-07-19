Глобальный сбой повлиял на работу крупнейшего порта в Европе

Глобальный сбой повлиял на работу крупнейшего в Европе порта в Роттердаме

IMAGO / Martin Wagner
Фото: IMAGO / Martin Wagner/Global Look Press

Массовый технологический сбой в пятницу, 19 июля, затронул работу самого крупного порта Европы в Роттердаме. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе порта.

«Пока что мы стараемся понять, какое именно влияние оказал сбой на нашу работу. Всего в этом месте работают более трех тысяч компаний. Но сбой точно повлиял на некоторые из них. Насколько велико это влияние, мы пока что сказать не можем», — объяснила пресс-секретарь порта Сигрид Хесселинк.

Утром в пятницу произошел глобальный технический сбой компьютерной техники, работающей на базе операционной системы Windows. Из-за этого по всему миру пострадали операторы связи, авиакомпании и банки.

По информации издания Verge, причиной сбоя стало некорректное обновление от поставщика кибербезопасности CrowdStrike.

Минцифры на фоне ситуации заявило, что ЧП продемонстрировало необходимость импортозамещения критически важного программного обеспечения в России.

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