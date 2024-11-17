Главы США и Китая договорились сохранить человеческий контроль в сфере ядерного оружия

Салливан: Си Цзиньпин и Байден договорились о рисках ИИ в сфере ядерного оружия

Действующий президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита АТЭС договорились о необходимости сохранить человеческий контроль над решением по использованию ядерного оружия. Об этом журналистам заявил помощник американского главы по национальной безопасности Джейк Салливан, его процитировало РИА «Новости» .

«Сегодня два лидера сделали важный шаг вперед в отношении безопасности и риска ИИ, они согласились о необходимости сохранения человеческого контроля над решением о применении ядерного оружия», — заявил Салливан.

Байден и Си Цзиньпин провели встречу в Лиме на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Во время диалога председатель КНР выразил готовность работать с новой администрацией США.