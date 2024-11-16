Лавров заявил о попытках вбить клин между Россией и Китаем

Лавров: РФ хотят поссорить с КНР данными о недовольстве ее сближением с КНДР

Слухи о том, что Китай якобы недоволен близким сотрудничеством России и Северной Кореи, направлены на разобщение РФ и КНР. Такое мнение выразил глава МИД Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости» .

«Не знаю, что за этим стоит, но, наверное, вбить клин между Россией и КНР», — сказал он.

По словам дипломата, никаких обращений по поводу российско-северокорейских отношений не поступало. РФ с Китаем постоянно консультируются о том, как координировать действия в отношении проблем, которые создают США на Корейском полуострове и вокруг него.

«У нас очень позитивный диалог на эту тему», — подчеркнул Лавров.

Ранее министр заявил, что у стран НАТО не получится отсидеться за океаном в случае агрессии против России. Он отметил, что если Украина будет применять дальнобойное оружие для ударов по РФ, это расценят как прямое вступление альянса в конфликт.