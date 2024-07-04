Главы ШОС подписали договор о совместной борьбе с терроризмом

Главы ШОС подписали в Астане программу совместной борьбы с терроризмом

Страны-участники Шанхайской организации сотрудничества на совете в Астане подписали программу сотрудничества по противодействию сепаратизму и терроризму. Об этом сообщило РИА «Новости».

Кроме того, они подписали план взаимодействия по вопросам международной информационной безопасности.

Президент России Владимир Путин отмечал, что безопасность стран-членов ШОС является приоритетной задачей в работе организации. По его словам, региональная антитеррористическая структура организации будет преобразована для выполнения этой задачи.

Председатель КНР Си Цзиньпин отмечал, что Шанхайская организация сотрудничества имеет жизненно важное значение для всего мира. Он подчеркивал, что ШОС стоит на стороне справедливости и правильной стороне истории.

Главной темой саммита ШОС в Астане в этом году назвали стремление к развитию и устойчивому миру, укреплению многостороннего диалога.