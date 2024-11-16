Главы нескольких регионов России поддержали президента Абхазии Бжанию

«Главы республик Северного Кавказа, Республики Крым, также главы других субъектов Российской Федерации в телефонном разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжанией выразили ему поддержку», — отметили в пресс-службе.

Главы российских регионов назвали протесты оппозиции попыткой государственного переворота, а также пожелали народу Абхазии мира и добра.

Ранее Бжанию в вопросе легитимности его власти поддержала Общественная палата Абхазии. До этого президент Абхазии заявил, что подаст в отставку, как только протестующие покинут здание парламента. Митинги в республике начались из-за обсуждения инвестиционного соглашения с Россией.