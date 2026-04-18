Главы МИД Турции и России подписали план действий на 2026–2027 годы

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в субботу в Анталье подписали «Консультативный план действий на 2026–2027 годы» между ведомствами обеих стран. Об этом сообщила пресс-служба турецкой внешнедипломатической службы.

Лавров в качестве почетного гостя принимает участие в Анталийском дипломатическом форуме. Ранее министр провел закрытые переговоры с Фиданом.

РИА «Новости»отметило, что мероприятие с участием Лаврова на форуме вызвало огромный интерес, в зале свободных мест не осталось. Выступление министра также посетил его швейцарский коллега Инасс Кассис, но сел не в первых рядах, а в конце зала.

На мероприятии присутствовали и другие чиновники и дипломаты различных делегаций, участвующие в работе форума.

Ранее Лавров в телефонном разговоре обсудил с Фиданом урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.