Лавров поговорил по телефону с министром иностранных дел Турции

Министр иностранных дел Сергей Лавров поговорил по телефону с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

Собеседники обсудили кризис на Ближнем Востоке. Обе стороны отметили, что готовы содействовать в урегулировании конфликта. Кроме того, Лавров рассказал Фидану о ситуации вокруг Украины и перспективах возобновления трехсторонних переговоров.

Ранее турецкая газета Hurriyet сообщила, что прокуратура Стамбула запросила пожизненные сроки для премьер-министра Биньямина Нетаньяху и 34 других израильских чиновников. Всех их заочно арестовали и обвинили в геноциде, преступлениях против человечности, незаконном лишении свободы, жестоком обращении, грабеже и незаконной конфискации транспорта.