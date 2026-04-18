Начались закрытые переговоры Лаврова с главой МИД Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан на полях V Анталийского дипломатического форума начали закрытые переговоры. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В МИД отмечали сообщили, что главы ведомств обсудят широкий круг актуальных международных и двусторонних тем, в том числе положение дел в Сирии, палестино-израильский конфликт и ситуацию вокруг иранского кризиса.

Отдельно министры затронут работу над эксплуатацией газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», а также проектами строительства АЭС «Аккую». Позднее в субботу Лавров примет участие на специальной сессии форума.

В работе Анталийского дипломатического форума участвуют делегации порядка 150 стран, в том числе 22 главы государств, 14 вице-президентов, свыше 50 министров, 79 представителей международных организаций и более 500 высокопоставленных участников.