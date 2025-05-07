Главы МИД Турции и Пакистана обсудили ситуацию вокруг Индии

Глава МИД Турции Хакан Фидан созвонился с пакистанским коллегой Мухаммадом Исхаком Даром, чтобы обсудить возникшую напряженность с Индией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Телефонный разговор между министрами состоялся 7 мая. В ходе беседы они обсудили последние события в отношениях между Пакистаном и Индией.

В МИД Пакистана ранее заявили, что индийские власти своими безрассудными действиями приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к военному противостояние. Внешнеполитическое ведомство страны подчеркнуло, что агрессия Индии стала причиной гибели мирных жителей, среди которых есть женщины и дети.

Ранее Минобороны Индии нанесло ракетный удар по территории Пакистана. Жертвами атаки стали 12 человек. Также сообщалось о 55 пострадавших. По данным СМИ, целями ударов Индии в Пакистане были руководители террористов.