Индия ударила по террористам в Пакистане

Военные Индии уничтожили не менее 12 террористов при ударах по их лагерям в Пакистане. Об этом сообщил телеканал News18.
По данным телеканала, еще 55 человек были ранены в результате ударов по тренировочным лагерям террористических группировок в Пакистане и «оккупированном Пакистаном Кашмире». Инфраструктура нескольких лагерей была полностью разрушена.
В Минобороны Индии также отметили, что удары наносились исключительно по военным целям, связанным с террористической деятельностью.
Ранее сообщалось об ударе по девяти объектам в Пакистане и пакистанском Кашмире, где планировались удары по Индии. Погибли как минимум три человека и 12 получили ранения. Индийские власти инициировали «Операцию Синдур» в ответ на теракт в городе Пахалгам 22 апреля.
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