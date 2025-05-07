Индия ударила по террористам в Пакистане

News18: армия Индии уничтожила не менее 12 террористов, ударив по Пакистану

Военные Индии уничтожили не менее 12 террористов при ударах по их лагерям в Пакистане. Об этом сообщил телеканал News18.

По данным телеканала, еще 55 человек были ранены в результате ударов по тренировочным лагерям террористических группировок в Пакистане и «оккупированном Пакистаном Кашмире». Инфраструктура нескольких лагерей была полностью разрушена.

В Минобороны Индии также отметили, что удары наносились исключительно по военным целям, связанным с террористической деятельностью.

Ранее сообщалось об ударе по девяти объектам в Пакистане и пакистанском Кашмире, где планировались удары по Индии. Погибли как минимум три человека и 12 получили ранения. Индийские власти инициировали «Операцию Синдур» в ответ на теракт в городе Пахалгам 22 апреля.