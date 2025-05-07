Пакистан обвинил Индию в развязывании войны

Своими безрассудными действиями Индия приблизила два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному военному конфликту. Такое заявление сделали в МИД Пакистана, сообщил телеканал Samaa TV.

«После теракта в Пахалгаме руководство Индии использовало угрозу терроризма для продвижения своего ложного образа жертвы, ставя под угрозу региональный мир и безопасность», — отметили в ведомстве.

В МИД Пакистана назвали «трусливый поступок Индии» нарушением Устава ООН, международного права и норм межгосударственных отношений. В заявлении добавили, что агрессия Индии привела к гибели мирных жителей, включая женщин и детей.

Кроме того, Исламабад предупредил, что оставляет за собой право на адекватный ответ, причем в любое время и в любом месте по своему выбору.

Индийские власти, в свою очередь, связались с коллегами из России, США, Великобритании, Саудовской Аравии и ОАЭ для того, чтобы сообщить о предпринятых шагах в отношении Пакистана, сообщило Reuters.

Ранее Минобороны Индии нанесло удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. По данным News18, в результате атаки погибли 12 человек и 55 были ранены. Под обстрелом оказались тренировочные лагеря боевиков.