Главу Совета российских соотечественников задержали в Кишиневе

В аэропорту Кишинева задержали главу Совета российских соотечественников в Молдавии и председателя оргкомитета «Победа» Алексея Петровича. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«При вылете из страны задержан в международном аэропорту Кишинева. Подвергли досмотру багажа и дополнительному личному досмотру. Проездные документы и паспорта изъял сотрудник пограничной полиции», — написал общественник.

Петрович добавил, что ему не озвучили причины задержания, однако сотрудники пограничной полиции корректно общались с ним. Спустя час Петрович написал, что ему позволили покинуть страну.

«После проведения досмотра вернули загранпаспорт и проездные документы. Я потребовал предоставить мне положенные по закону протокол и уведомление. Выяснилось, что на сей раз сотрудников интересовал мой багаж, в котором ничего запрещенного не обнаружили», — добавил он.

Ранее глава комитета «Победа» отмечал, что молдавские власти пытаются переписать историю.