Главу совета российских соотечественников Молдавии задержали в аэропорту Кишинева

Главу комитета «Победа» Петровича отпустили после задержания в Кишиневе

Полицейские задержали главу Координационного совета российских соотечественников Молдавии Алексея Петровича после прилета из Москвы. Об этом общественник сообщил в Telegram-канале.

«Задержан в международном аэропорту города Кишинева», — написал Петрович.

В своем канале он делился заметками об участии в международном форуме «Память Победителей» в Москве, посвященном подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Позже глава комитета «Победа» сообщил, что его отпустили после обыска и досмотра вещей. Причина задержания ему неизвестна.

«Обыскали, посмотрели вещи и дали бумажку. Надо будет потом почитать, на основании каких положений. <…> Длилось все чуть больше часа», — уточнил Петрович.

Ранее глава комитета «Победа» заявлял, что власти Молдавии пытаются переписать историю через установку памятников румынским солдатам, сражавшимся на стороне нацистской Германии.