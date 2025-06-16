Главу офиса Ruptly в Тегеране предупредили об ударе Израиля
Глава офиса видеоагентства Ruptly в Тегеране получил предупреждение от властей о готовящемся ударе Израиля по жилому массиву, где расположено бюро. Об этом сообщил RT.
Сотрудников офиса срочно эвакуировали. По словам руководителя Ruptly в Тегеране, все работники покинули опасный район сразу после предупреждения.
Ранее стало известно, что власти Ирана собираются дать более мощный и устрашающий ответ на израильские атаки, если США не остановят Израиль.
Российским туристам предложили покинуть Израиль через Египет, воспользовавшись пограничным переходом в городе Таба. Посольство в Каире окажет соотечественниками необходимое содействие.
В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения на полеты
За ночь силы ПВО сбили 147 дронов над Россией
Представители США и Ирана могут встретиться
При пожаре в Подмосковье погибли пять человек
Два человека пострадали при пожаре в Москве
Ограничения отменили в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте