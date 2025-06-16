Главу офиса Ruptly в Тегеране предупредили об ударе Израиля

Глава офиса видеоагентства Ruptly в Тегеране получил предупреждение от властей о готовящемся ударе Израиля по жилому массиву, где расположено бюро. Об этом сообщил RT .

Сотрудников офиса срочно эвакуировали. По словам руководителя Ruptly в Тегеране, все работники покинули опасный район сразу после предупреждения.

Ранее стало известно, что власти Ирана собираются дать более мощный и устрашающий ответ на израильские атаки, если США не остановят Израиль.

Российским туристам предложили покинуть Израиль через Египет, воспользовавшись пограничным переходом в городе Таба. Посольство в Каире окажет соотечественниками необходимое содействие.