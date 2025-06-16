Российским туристам предложили покинуть Израиль через Египет

Находящиеся в Израиле российские туристы могут вернуться домой через Египет. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Каире.

«Пограничный переход между Египтом и Израилем в городе Таба продолжает функционировать», — отметили в ведомстве.

Оказавшись на египетской территории, российские граждане смогут бесплатно получить синайский штамп, добраться до аэропорта Шарм-эш-Шейха и вылететь домой.

В посольстве добавили, что отслеживают ситуацию с выезжающими из Израиля соотечественниками и готовы оказать необходимое содействие.

Ранее в Кремле предложили Израилю и Ирану посредничество в урегулировании конфликта.