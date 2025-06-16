Российским туристам предложили покинуть Израиль через Египет
Находящиеся в Израиле российские туристы могут вернуться домой через Египет. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Каире.
«Пограничный переход между Египтом и Израилем в городе Таба продолжает функционировать», — отметили в ведомстве.
Оказавшись на египетской территории, российские граждане смогут бесплатно получить синайский штамп, добраться до аэропорта Шарм-эш-Шейха и вылететь домой.
В посольстве добавили, что отслеживают ситуацию с выезжающими из Израиля соотечественниками и готовы оказать необходимое содействие.
Ранее в Кремле предложили Израилю и Ирану посредничество в урегулировании конфликта.
В аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения на полеты
За ночь силы ПВО сбили 147 дронов над Россией
Представители США и Ирана могут встретиться
При пожаре в Подмосковье погибли пять человек
Два человека пострадали при пожаре в Москве
Ограничения отменили в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте