Главу Ikea выдвинули на должность верховного комиссара ООН по делам беженцев

Власти Швеции выдвинули главного исполнительного директора Ikea Йеспера Бродина на должность верховного комиссара ООН по делам беженцев. Об этом он сам рассказал в интервью Financial Times .

По словам топ-менеджера, его кандидатура появилась благодаря опыту руководства бизнесом с 170 тысячами сотрудников в 43 странах. Сам он считает, что ООН необходима помощь лидеров транснациональных корпораций.

«Я был приятно удивлен тем, что правительство подумало обо мне, потому что выдвижение руководителя бизнеса довольно необычно», — подчеркнул Бродин.

С 2016 года эту должность занимает итальянец Филиппо Гранди.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о планах поучаствовать в выборах генсека ООН, которые пройдут в следующем году.